Bethlehem Volunteer Fire Log December 8-14

Each Week, Spotlight News lists calls from Delmar, Elsmere, North Bethlehem, Slingerlands and Selkirk fire companies. These department are comprised of local volunteers. Please consider serving your neighbors as a volunteer firefighter.

Friday, Dec. 8

3:33 PM Hazardous Condition ORCHARD ST Delmar, Slingerlands VFD

5:33 PM Bravo EASTMOUNT DR, 245 North Bethlehem VFD

Saturday, Dec. 9

9:29 AM EMS Call AUTUMN DR, 178 North Bethlehem VFD

11:58 AM EMS Call MEADOWBROOK DR, D145 North Bethlehem VFD

1:33 PM Crash Unknown ROUTE 9W Selkirk VFD

2:17 PM Bravo 9W / WEMPLE RD Selkirk VFD

2:17 PM Bravo 9W / WEMPLE RD Selkirk VFD

6:24 PM Structure Fire Alarm NEW SCOTLAND RD Slingerlands, Delmar, N. Bethlehem VFD

10:39 PM Crash PI RD / DUMBARTON DR Elsmere VFD

Saturday, Dec. 9

9:29 AM Structure Fire Alarm SPINDLER CT Delmar VFD

11:54 AM Structure Fire Vulnerable LC AUTUMN DR, 163 North Bethlehem VFD

6:55 PM Structure Fire Vulnerable LC HICKORY DR North Bethlehem VFD

Monday, Dec. 11

11:37 AM Hazardous Condition BROOKMAN AVE Elsmere VFD

4:05 PM Hazardous Condition VAN WIES POINT RD Selkirk VFD

5:41 PM Hazardous Condition JORDAN BLVD Delmar VFD

7:14 PM Structure Fire Possible VAGELE LN Selkirk VFD

Wednesday, Dec. 13

5:45 PM Haz Mat REGINA CT, 1 Delmar VFD

7:53 PM Delta SCHOOLHOUSE RD North Bethlehem VFD

Thursday, Dec. 14

7:32 AM Vehicle Fire BELL CROSSING RD Selkirk VFD

7:35 AM Crash PI SCOTLAND RD / CALDWELL BLVD Delmar VFD

8:36 AM Haz Mat FEURA BUSH RD Elsmere VFD

1:03 PM Outdoor Fire CREBLE RD Selkirk, Elsmere VFD

1:27 PM Structure Fire Alarm EGMONT CT Elsmere, Delmar, Selkirk VFD

6:21 PM Bravo HICKORY DR North Bethlehem VFD