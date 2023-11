Bethlehem Volunteer Fire Log October 13-20

Each Week, Spotlight News lists calls from Delmar, Elsmere, North Bethlehem, Slingerlands and Selkirk fire companies. These department are comprised of local volunteers. Please consider serving your neighbors as a volunteer firefighter.

Friday, October 27

5:38 AM Structure Fire Vulnerable LC MCCORMACK RD Slingerlands VFD

9:33 AM Haz Mat VISTA BLVD, 2 Slingerlands VFD

1:23 PM Haz Mat COLUMBINE DR Elsmere, Slingerlands VFD

3:47 PM Structure Fire Alarm VISTA BLVD Slingerlands, Delmar, Elsmere, N.Bethlehem VFD

Saturday, October 28

7:37 AM Carbon Monoxide No Illness WANDER CT Selkirk VFD

8:36 AM Structure Fire Alarm KENWOOD AVE Delmar VFD

7:08 PM Crash PI RD / GLENMONT RD Selkirk, Elsmere VFD

9:03 PM Vehicle Fire BELL CROSSING RD Selkirk VFD

Sunday, October 29

12:27 AM Bravo AUTUMN DR, 228 North Bethlehem VFD

9:57 PM Outdoor Fire HARTWOOD RD Elsmere VFD

Monday, October 30

6:51 AM Crash PI RD / CORNING HILL RD Selkirk VFD

10:02 AM Structure Fire Alarm GLENMONT RD Selkirk. Elsmere VFD

12:59 PM Structure Fire Vulnerable LC ROCKEFELLER RD Elsmere, Delmar VFD

4:13 PM Crash PI ADAMS PL Delmar, Slingerlands VFD

Tuesday, October 31

3:09 PM Structure Fire Alarm DUMBARTON DR Elsmere, Delmar VFD

9:50 PM Vehicle Fire I 87 NB Selkirk VFD

10:02 PM Rescue ROCKEFELLER RD, 20 Elsmere, Slingerlands VFD

Wednesday, November 1

3:04 PM Unknown OLD RAVENA RD, 3B Selkirk VFD

3:10 PM Structure Fire Alarm VISTA BLVD Slingerlands, Delmar, Elsmere, N.Bethlehem VFD

4:13 PM Structure Fire Vulnerable LC KENWOOD AVE Delmar, Elsmere, Slingerlands VFD

7:00 PM Structure Fire Possible ELSMERE AVE, B Elsmere VFD

8:39 PM Structure Fire Alarm KENWOOD AVE Delmar VFD

10:45 PM Structure Fire Alarm ROUTE 9W Elsmere VFD

Thursday, November 2

4:23 AM Structure Fire Alarm MORIAH RD Selkirk VFD

6:15 AM Structure Fire Alarm GLENMONT RD Selkirk, Elsmere VFD

9:05 AM Crash PI 85 / BLESSING RD North Bethlehem VFD

5:00 PM Carbon Monoxide No Illness ELM AVE Delmar, Slingerlands VFD

7:58 PM Structure Fire Alarm BROCKLEY DR Delmar VFD