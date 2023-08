Bethlehem Volunteer Fire Log August 11 – 17

Each Week, Spotlight News lists calls from Delmar, Elsmere, North Bethlehem, Slingerlands and Selkirk fire companies. These department are comprised of local volunteers. Please consider serving your neighbors as a volunteer firefighter.

Friday, August 11

5:33 AM EMS Call AUTUMN DR, 201 North Bethlehem VFD

1:48 PM Structure Fire Possible DELAWARE AVE, 2 Delmar, Elsmere, Slingerlands VFD

3:18 PM Crash Unknown BUSH RD / MURRAY AVE Delmar, Slingerlands VFD

7:54 PM Structure Fire Vulnerable LC AUTUMN DR North Bethlehem VFD

Saturday, August 12

11:32 AM Structure Fire Alarm VISTA BLVD Slingerlands, Delmar, N.Bethlehem VFD

2:51 PM Structure Fire Possible GARDNER TER, b Delmar, Slingerlands VFD

Sunday, August 13

12:33 AM Structure Fire Alarm HURON RD Delmar, Slingerlands VFD

11:43 AM Structure Fire Alarm LONGMEADOW DR Delmar, Slingerlands VFD

1:24 PM EMS Call EASTMOUNT DR, 223 North Bethlehem VFD

5:16 PM EMS Call SCHOOLHOUSE RD North Bethlehem VFD

8:22 PM Outdoor Fire MAPLE AVE Selkirk VFD

Monday, August 14

3:51 PM Structure Fire Vulnerable LC KENWOOD AVE Delmar, Elsmere, Slingerlands VFD

Tuesday, August 15

7:41 AM EMS Call AUTUMN DR, 264 North Bethlehem VFD

9:18 AM Structure Fire Alarm ROUTE 9W Elsmere, Delmar, Selkirk VFD

9:25 AM Structure Fire Alarm W YARD RD Selkirk, Elsmere VFD

9:26 AM Structure Fire Alarm NEW SCOTLAND RD Slingerlands, Delmar, Elsmere, N Bethlehem VFD

4:08 PM Carbon Monoxide No Illness PINEWOOD AVE North Bethlehem VFD

9:26 PM Structure Fire Confirmed VISTA BLVD Slingerlands, Delmar,Elsmere, Selkirk, N. Bethlehem VFD

9:32 PM Carbon Monoxide Illness GREENWOOD LN Slingerlands VFD

Wednesday, August 16

6:38 AM Structure Fire Alarm VAN DYKE RD Delmar, Elsmere, Slingerlands VFD

2:36 PM Crash Unknown I 87 NB Selkirk VFD

2:43 PM Crash Unknown I 87 NB Selkirk VFD

4:13 PM Bravo AVE / DELMAR PL Delmar, Slingerlands VFD

9:50 PM Structure Fire Vulnerable LC THOMAS COLE DR, 103 Selkirk VFD

Thursday, August 17

4:53 PM Structure Fire Vulnerable LC THOMAS COLE DR Selkirk, Elsmere VFD

5:50 PM Structure Fire Alarm TEASDALE DR Slingerlands, Delmar, Elsmere VFD

10:54 PM Structure Fire Possible ALBERT DR North Bethlehem VFD