Bethlehem Volunteer Fire Log July 28 – August 2

Each Week, Spotlight News lists calls from Delmar, Elsmere, North Bethlehem, Slingerlands and Selkirk fire companies. These department are comprised of local volunteers. Please consider serving your neighbors as a volunteer firefighter.

Friday, July 28

7:54 AM Hazardous Condition HARVEST RIDGE RD Selkirk, Elsmere VFD

9:58 AM Carbon Monoxide No Illness CRANNELL AVE Elsmere VFD

11:44 AM Structure Fire Alarm DUNWOODIE RD Elsmere, Delmar, Selkirk VFD

2:30 PM Crash Unknown I 87 SB Selkirk VFD

3:48 PM Structure Fire Alarm ROUTE 9W Selkirk, Elsmere VFD

3:52 PM Crash PI RD / RIVER RD Selkirk VFD

7:14 PM Outdoor Fire SCOTLAND RD / MULLENS RD Slingerlands VFD

10:05 PM Alpha PEEL ST Delmar, Selkirk VFD

Saturday, July 29

1:48 AM Structure Fire Alarm UNIVERSITY ST Delmar, Selkirk VFD

11:15 AM Rescue WRIGHT LN Delmar, Elsmere, Selkirk, Sling VFD

7:38 PM Structure Fire Alarm HAMPSHIRE PL Elsmere VFD

8:57 PM Crash Unknown DELAWARE AVE Elsmere VFD

9:05 PM Crash PI KENWOOD AVE Elsmere, Slingerlands VFD

Sunday, July 30

4:10 AM EMS Call I 87 NB Elsmere, Selkirk VFD

6:17 AM Structure Fire Alarm DELAWARE AVE Delmar VFD

1:37 PM Alpha NORYL AVE SABIC Fire and EMS

1:38 PM Structure Fire Alarm DELAWARE AVE Delmar VFD

8:34 PM Structure Fire Alarm JULIA ROSE CT Selkirk VFD

10:11 PM Outdoor Fire AVE / FIELDSTONE DR Delmar VFD

11:11 PM Hazardous Condition MAYFAIR DR Slingerlands VFD

Monday, July 31

2:08 PM Vehicle Fire RUXTON RD Delmar VFD

5:08 PM Structure Fire Vulnerable LC FEURA BUSH RD Elsmere, Delmar, Selkirk VFD

8:26 PM Structure Fire Alarm VAN WIES POINT RD Selkirk VFD

Tuesday, August 1

7:52 AM Structure Fire Alarm ADAMS ST Delmar, Elsmere VFD

11:03 AM Structure Fire Alarm VISTA BLVD Slingerlands, Del, Els, N Beth VFD

4:55 PM Vehicle Fire AVE EXT / FEURA BUSH RD Delmar VFD

Wednesday, August 2

12:19 AM Haz Mat AVE / FEURA BUSH RD Delmar VFD

12:06 PM Structure Fire Alarm MAHICAN CT Slingerlands, Delmar, Elsmere VFD

1:34 PM Bravo BEVERWYCK LN North Bethlehem VFD

3:29 PM Crash PI AVE / SHANKS PL Delmar VFD

Story appeared on page 12 of the August 9, 2023 print edition of the Spotlight