Bethlehem Volunteer Fire Log December 15-20

Each Week, Spotlight News lists calls from Delmar, Elsmere, North Bethlehem, Slingerlands and Selkirk fire companies. These department are comprised of local volunteers. Please consider serving your neighbors as a volunteer firefighter.

Fri, Dec. 15

5:06 PM Outdoor Fire MCCOMBE DR Delmar, Slingerlands VFD

Sat, Dec. 16

7:48 AM Rescue DELAWARE AVE Delmar, Slingerlands VFD

10:40 AM Structure Fire Possible WISCONSIN AVE Delmar VFD

10:25 PM Carbon Monoxide No Illness ETON DR North Bethlehem VFD

Sun, Dec. 17

8:58 PM Structure Fire Alarm DUNWOODIE RD Elsmere VFD

10:51 PM Bravo ORANGE ST, 2nd floor Delmar VFD

Mon, Dec. 18

6:32 AM Hazardous Condition GROESBECK RD Delmar VFD

7:39 AM Hazardous Condition BRIDGE ST Elsmere VFD

8:45 AM Hazardous Condition HACKETT ST Selkirk VFD

9:14 AM Hazardous Condition MAPLE AVE Selkirk VFD

10:41 AM Hazardous Condition MAPLE AVE Selkirk VFD

12:37 PM Hazardous Condition RIVER RD Selkirk VFD

12:57 PM Structure Fire Alarm DELAWARE AVE Elsmere, Delmar VFD

1:21 PM Hazardous Condition LN / ROUTE 9W Selkirk VFD

1:59 PM Hazardous Condition LONGMEADOW DR Slingerlands, Delmar VFD

2:31 PM Hazardous Condition MARLBORO RD Delmar, Slingerlands VFD

4:23 PM Hazardous Condition RIDGE RD Elsmere VFD

4:56 PM Haz Mat NEW SCOTLAND RD Delmar VFD

7:53 PM Hazardous Condition PATROON PL Selkirk VFD

9:50 PM Hazardous Condition RIVER RD Selkirk VFD

Tue, Dec. 19

1:13 AM Carbon Monoxide No Illness UNION AVE S Slingerlands VFD

8:25 AM Hazardous Condition MAPLE AVE Elsmere VFD

8:35 AM Hazardous Condition WILLOWBROOK AVE Selkirk VFD

10:46 AM Haz Mat LYONS AVE Delmar VFD

10:56 AM Hazardous Condition DELAWARE AVE Delmar VFD

Wed, Dec. 20

8:08 AM Hazardous Condition DELAWARE AVE Delmar VFD

12:06 PM Hazardous Condition HURON RD Delmar VFD

3:22 PM Hazardous Condition MONTROSE DR Elsmere VFD

3:23 PM Structure Fire Confirmed NEW SCOTLAND RD Slingerlands, Delmar, Elsmere, North Bethlehem, Selkirk VFD

4:24 PM Bravo EASTMOUNT DR North Bethlehem VFD