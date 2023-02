DELMAR – The Eagle swam past the Falcons on Tuesday, Feb. 7 at home in its last dual meet of the season. The results:

Boys 200 Yard Medley Relay

1 Bethlehem 1:45.10 Moore, Wang, Hershberg, Hartman;2 Albany 1:51.56 Engstrom, Martinelli, Sullivan, Kovach; 3 Bethlehem 1:53.33 Norbleet, Berin, Ikasalo, Zheng; 4 Albany 2:01.52 Cassala, Schwartz, Carroll,Myers; 5 Bethlehem 2:04.29 Sahota, Meo, Stone, Ejanda; 6 Albany 2:24.31 Hopson, Bambrick, Colagiovanni, Dollard.

Boys 200 Yard Freestyle

1 Sasson Albany 1:58.42; 2 King Bethlehem 1:59.43; 3 Lilly Bethlehem 2:03.95; 4 Finn Albany 2:04.74; 5 Levy Albany 2:13.60; 6 Rinckey Bethlehem 2:16.94.

Boys 200 Yard IM

1 Engstrom Albany 2:12.87; 2 Wang Bethlehem 2:14.27; 3 Ikasalo Bethlehem 2:16.65; 4 Zheng Bethlehem 2:21.52; 5 Carroll Albany 2:25.06; 6 Sullivan Albany 2:33.50.

Boys 50 Yard Freestyle

1 Moore Bethlehem 24.70; 2 Cassala Albany 25.55; 3 Ejanda Bethlehem 26.00; 4 Kovach Albany 26.44; 5 Schwartz Albany 26.92; 6 Stone Bethlehem 27.58; Meo Bethlehem X26.20; Peters Bethlehem X27.65; Sahota Bethlehem X27.65.

Boys 1 mtr Diving

1 Mocerine Bethlehem 205.65; 2 Myers Albany 159.90.

Boys 100 Yard Butterfly

1 Hershberg Bethlehem 56.27; 2 Ikasalo Bethlehem 59.57; 3 King Bethlehem 59.97; 4 Sasson Albany 1:02.40; 5 Finn Albany 1:04.28; 6 Colagiovanni Albany 1:32.96.

Boys 100 Yard Freestyle

1 Hartman Bethlehem 51.80; 2 Berin Bethlehem 54.22; 3 Martinelli Albany 54.34; 4 Carroll Albany 56.12; 5 Peters Bethlehem 58.95; 6 Kovach Albany 1:01.02; Wloszczynski Bethlehem X58.69; Stone Bethlehem X1:00.45; Rinckey Bethlehem X1:01.46.

Boys 500 Yard Freestyle

1 Lilly Bethlehem 5:50.04; 2 Zheng Bethlehem 5:55.30; 3 Sullivan Albany 6:05.62; 4 Levy Albany 6:07.28; 5 Norbleet Bethlehem 6:13.30; 6 Dollard Albany 7:25.60.

Boys 200 Yard Freestyle Relay

1 Bethlehem 1:39.00 (Hartman, Berin, Zheng, Noonan); 2 Albany 1:42.67 (Martinelli, Cassala, Finn, Kovach); 3 Bethlehem 1:44.39 (Ikasalo, Ejanda, Norbleet, King); 4 Bethlehem 1:49.64 (Rinckey, Sahota, Meo, Peters); 5 Albany 1:53.28 (Hopson, Schwartz, Levy, Myers); 6 Albany 2:06.32 (Bambrick, Colagiovanni, Dollard, Sullivan).

Boys 100 Yard Backstroke

1 Engstrom Albany55.28; 2 Hershberg Bethlehem 55.55; 3 Moore Bethlehem 57.24; 4 Cassala Albany 1:04.94; 5 Noonan Bethlehem 1:05.91; 6 Hopson Albany 1:20.40.

Boys 100 Yard Breaststroke

1 Martinelli Albany 1:15.98; 2 Schwartz Albany 1:16.51; 3 Myers Albany 1:28.23; Wang Bethlehem X1:04.91; Wloszczynski Bethlehem X1:15.46; Noonan, Patrick D Bethlehem X1:18.99.

Boys 400 Yard Freestyle Relay

1 Albany 3:46.29 (Engstrom, Carroll, Finn, Sasson); 2 Albany HS 4:41.36 (Sullivan, Levy,Colagiovanni, Hopson); Bethlehem X3:47.76 (Stone, Moore, Berin, Hartman); Bethlehem X3:52.01 (Sahota, Hershberg, Meo, King); Bethlehem X3:55.16 (Noonan, Ejanda, Norbleet, Lilly)

