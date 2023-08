Bethlehem Volunteer Fire Log July 21 – July 27

Each Week, Spotlight News lists calls from Delmar, Elsmere, North Bethlehem, Slingerlands and Selkirk fire companies. These department are comprised of local volunteers. Please consider serving your neighbors as a volunteer firefighter.

Friday, July 21

12:28 AM Fire Call ROUTE 9W, Lot 48 Selkirk VFD

12:59 AM Bravo HICKORY DR North Bethlehem VFD

10:13 PM Vehicle Fire I 87 SB Selkirk VFD

10:29 PM Vehicle Fire BYP EXT / ELM AVE Delmar, Selkirk VFD

Saturday, July 22

4:05 AM Bravo RD / RETREAT HOUSE RD Selkirk VFD

4:52 AM Structure Fire Alarm DELAWARE AVE Elsmere VFD

9:18 AM Structure Fire Alarm DELAWARE AVE Delmar VFD

7:17 PM Structure Fire Alarm EDUARDO CT North Beth, Slingerlands VFD

Sunday, July 23

11:37 AM Structure Fire Alarm NIVER AVE Selkirk VFD

3:33 PM Crash PI FLAT ROCK/ DELAWARE TPKE Slingerlands VFD

Monday, July 24

10:16 AM Rescue ROUTE 9W Selkirk VFD

10:58 AM Structure Fire Alarm DELAWARE AVE Delmar, Elsmere, Slingerlands VFD

4:12 PM EMS Call LENA DR North Bethlehem VFD

Tuesday, July 25

10:31 AM Structure Fire Possible MAPLE AVE Selkirk, Delmar, Elsmere VFD

1:02 PM EMS Call PEEL ST Delmar VFD

2:45 PM Structure Fire Alarm HARRISON AVE Elsmere, Delmar VFD

Wednesday, July 26

7:37 PM Crash Unknown RD N / CR 101 Selkirk VFD

11:17 PM Hazardous Condition HAWLEY CT Elsmere VFD

Thursday, July 27

12:59 AM Structure Fire Alarm BROOKHAVEN LN Selkirk, Elsmere VFD

2:20 AM Structure Fire Alarm DELAWARE AVE Elsmere VFD

4:30 AM Carbon Monoxide No Illness JEFFERSON RD Elsmere, Selkirk VFD

7:55 AM Crash PI ST / CHERRY AVE Delmar VFD

12:16 PM Carbon Monoxide No Illness PHEASANT LN Delmar VFD