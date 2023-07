Bethlehem Volunteer Fire Log June 23 – June 29

Each Week, Spotlight News lists calls from Delmar, Elsmere, North Bethlehem, Slingerlands and Selkirk fire companies. These department are comprised of local volunteers. Please consider serving your neighbors as a volunteer firefighter.

Friday, June 23

8:46 AM Crash PI RIVER RD Selkirk VFD

6:25 PM Bravo SCOTLAND RD / CHERRY AVE EXT Slingerlands VFD

Saturday, June 24

2:17 AM Structure Fire Vulnerable LC ROCKEFELLER RD Elsmere, Delmar VFD

9:33 AM Delta MARQUIS DR, 110 North Bethlehem VFD

7:56 PM Carbon Monoxide Illness ADAMS PL Delmar VFD

8:07 PM Haz Mat ORCHARD ST Delmar VFD

Sunday, June 25

12:34 AM Outdoor Fire RIVER RD Selkirk VFD

1:59 AM Bravo AUTUMN DR North Bethlehem VFD

9:24 AM Structure Fire Vulnerable LC ROCKEFELLER RD Elsmere VFD

2:17 PM Crash PI BYP / ELSMERE AVE Delmar, Elsmere VFD

2:34 PM Crash Unknown 9W / WEMPLE RD Selkirk VFD

5:08 PM Hazardous Condition ST / PEEL ST Delmar VFD

Monday, June 26

7:37 AM Haz Mat HARWICK DR Elsmere VFD

10:56 AM Rescue DELAWARE AVE Elsmere, Slingerlands VFD

6:54 PM Structure Fire Alarm OLD ENGLISH RD Slingerlands VFD

7:29 PM Structure Fire Vulnerable LC FEURA BUSH RD Delmar VFD

9:23 PM Structure Fire Vulnerable LC ROCKEFELLER RD Elsmere VFD

11:38 PM Structure Fire Vulnerable LC ROCKEFELLER RD Elsmere, Delmar VFD

Tuesday, June 27

9:12 AM Structure Fire Possible DELMAR PL Delmar, Elsmere, Slingerlands VFD

9:31 AM Structure Fire Vulnerable LC DELAWARE AVE Delmar, Elsmere, Slingerlands VFD

8:58 PM Hazardous Condition MEADOWBROOK DR, 153 North Bethlehem VFD

Wednesday, June 28

1:46 PM Structure Fire Alarm W POPLAR DR Elsmere VFD

2:35 PM Structure Fire Alarm W POPLAR DR Elsmere VFD

Thursday, June 29

6:02 PM Structure Fire Vulnerable LC ROCKEFELLER RD Elsmere VFD

6:36 PM EMS Call PEEL ST Delmar VFD