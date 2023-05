COLONIE – Colonie High School hosted the Section 2 Track and Field Championships on Wednesday, May 24. The rain did not hold off the action, however. This is a recap of the results for teams in our coverage area.



Girls 2000 Meter Steeplechase

2) Annie Bolke – Bethlehem, 4) Braelyn Cornell – Guilderland, 9) Deena Del Pozzo Guilderland.

Boys 3000 Meter Steeplechase

7) Howie Vargas – Bethlehem, 14) Justin Ault – Colonie, 16) Alex Balzersen – Guilderland, 17) Nathaniel Burke – Guilderland.

Girls 100 Meter Hurdles

1) Parker Steele – Guilderland, 7) Kamira Medford – Shaker, 10) Isabella Hoogkamp – Bethlehem, 12) Lauren Hickey – Guilderland, 13) Jordan Ross – Shaker, 14) Olivia Blake – Colonie.

Boys 110 Meter Hurdles

7) Kyler Alston – Shaker, 9) Nicholas Rushford – Colonie, 10) Jaidon Grimes – Colonie, 11) Eyad Sayed – Shaker, 12) Ashon Oliver – Guilderland.

Girls 4×800 Meter Relay

2) Shaker – Dunkel, Higgins, Griffin, Raghubar; 3) Guilderland – Lagios, Whiteside, Tynan, Kosier; 5) Bethlehem – Harris, Pachter, Bannigan, Bell; 6) Colonie – Burbige, LaFountain, Abraham, Charton.

Boys 4×800 Meter Relay

2) Colonie – Obermayer, Norris, Sinkins, Conley; 3) Shaker – Qayoom, Lawler, Lau, Doolittle; 5) Guilderland – Cummings, Xu, Melchior, Kosier; 10) Bethlehem – St. Cyr, Chamberlain, Carlson-Lee, Wang.

Girls 100 Meter Dash

2) Megan Swan – Guilderland, 7) Saida Assabahi – Guilderland, 10) Ella Majeran – Shaker, 11) Gianna Small – Shaker, 17) Sadie DeCrescenzo – Colonie, 20) Adrienne Crisp – Colonie, 21) Naomi Gaddy – Colonie.

Boys 100 Meter Dash

8) Connor Ploof – Colonie, 8) Eric Ofori – Bethlehem, 13) Ethan Solomon – Guilderland, 16) Nicholas Cerrone – Shaker, 17) Alexander Pierre – Shaker, 19) Jordan Goddard – Colonie, 22) Keenan Carter – Guilderland, 25) William Wu – Bethlehem.

Girls 1500 Meter Run

3) Addison Vellekoop – Guilderland, 5) Rylee Davis – Bethlehem, 9) Logan Kuhn – Bethlehem, 11) Isabella O’Donnell – Shaker, 12) Olivia Armenia – Colonie, 15) Rebecca Kleiber – Guilderland, 16) Ellie Mastaitis – Colonie, 18) Elizabeth Koa – Shaker.

Boys 1600 Meter Run

1) Mikey Murphy – Bethlehem, 5) William Smitas – Guilderland, 8) Tyler Grossman – Bethlehem, 11) Noah Johnson – Guilderland, 14) Griffin Ryan – Shaker, 15) Shane LaFountain – Colonie, 18) Jake Gaudette – Shaker.

Girls 4×100 Meter Relay

1) Guilderland – Cramer, Sano, Steele, Swan; 3) Colonie – Durenay, Graham, Cohen, Johnson; 5) Shaker – Small, Majeran, Sousa, Lawrence; 8) Bethlehem – Douglas, Carmichael, Hoogkamp, Farmer.

Boys 4×100 Meter Relay

1) Colonie – Fox, Gordon, Goddard, Ploof; 4) Guilderland – Solomon, Larson, Whitney, Conboy; 6) Bethlehem – Ofori, Kohn, Sagendorph, Stevens; 9) Shaker – Laboy, Xu, Pierre, Cerrone.

Girls 400 Meter Dash

1) Kendall Barnhart – Guilderland, 3) Saida Assabahi – Guilderland, 7) Samara Downer – Colonie, 9) Elizabeth Austin – Bethlehem, 12) Gabriella Villa – Colonie, 16) Lauren Knapp – Shaker.

Boys 400 Meter Dash

3) Brandon Gordon – Colonie, 11) Ethan Cadet – Shaker, 14) Khaleed Abrahams – Colonie, 16) Keenan Carter – Guilderland, 18) Will Parsons – Guilderland, 19) Miles Ehrlich – Shaker.

Girls 400 Meter Hurdles

3) Parker Steele – Guilderland, 8) Maeve McCarthy – Bethlehem, 9) Destini Cole – Shaker, 10) Lauren Hickey – Guilderland, 12) Elizabeth Baldwin – Bethlehem, 13) Pepita Graham – Colonie, 15) Tessa Pekrol – Colonie.

Boys 400 Meter Hurdles

1) Kyler Alston – Shaker, 6) Jurgen Miller – Colonie, 8) Savion Navedo – Colonie, 10) Jadyn Castracani – Shaker, 12) Ashon Oliver – Guilderland.

Girls 800 Meter Run

1) Addison Vellekoop – Guilderland, 2) Leonni Griffin – Shaker, 5) Charlotte Dunkel – Shaker, 6) Charlotte O’Meara – Bethlehem, 7) Alexa Kosier – Guilderland, 10) Annie Bolke – Bethlehem, 12) Emma Anderson – Colonie, 14) Victoria Raghubar – Shaker, 18) Lillian Moran – Colonie, 20) Maddie Koon – Colonie.

Boys 800 Meter Run

2) Aidan Norris – Colonie, 5) Finn Burke – Guilderland, 7) Vincent Lau – Shaker, 8) Mikey Murphy – Bethlehem, 9) Patrick Murphy – Bethlehem, 10) Luca Cummings – Guilderland, 13) Zach Dounane – Bethlehem, 16) Young Xu – Guilderland, 21) Ian Zehnder – Colonie.

Girls 200 Meter Dash

1) Kendall Barnhart – Guilderland, 2) Megan Swan – Guilderland, 3) Tatum Cramer – Guilderland, 4) Mariah Durenay – Colonie, 7) Leana Sousa – Shaker, 8) Qimora Johnson – Colonie, 11) Renee Lawrence – Shaker, 12) Ella Majeran – Shaker.

Boys 200 Meter Dash

3) Brandon Gordon – Colonie, 5) Jordan Goddard – Colonie, 6) Trevor Whitney – Guilderland, 10) Connor Ploof – Colonie, 16) Nicholas Cerrone – Shaker, 20) Octavius Flowers – Guilderland, 21) Elijah McLeod – Shaker, 22) Ben Stevens – Bethlehem, 23 Zane Salman – Bethlehem.

Girls 3000 Meter Run

4) Kaleigh Higgins – Shaker, 5) Rylee Davis – Bethlehem, 6) Logan Kuhn – Bethlehem, 8) Eryn Tynan – Guilderland, 12) Tara Iyer – Guilderland, 13) Sophie Boucek – Shaker, 15) Payton McGeough-Gamache – Colonie, 17) Abigail Milo – Colonie.

Boys 3200 Meter Run

2) Aakash Iyer – Guilderland, 15) Ethan Prescott – Bethlehem, 17) Joseph Kosier – Guilderland, 18) Owen Conley – Colonie, 21) Vedhant Agni – Shaker, 23) Calvin Howard – Bethlehem, 24) Hunter Doolittle – Shaker.

Girls 4×400 Meter Relay

1) Guilderland Assabahi, Swan, Vellekoop, Barnhart; 3) Shaker Lawrence, Griffin, Dunkel, Cole; 6) Bethlehem Austin, Carmichael, Manley, McCarthy; 9) Colonie Cohen, Downer, Semeraro, Villa.

Boys 4×400 Meter Relay

4) Colonie Gordon, Goddard, Fox, Norris; 8) Guilderland Larson, Whitney, Conboy, Smitas; 9) Shaker Williams, Mendez, Doolittle, Alston; 11) Bethlehem Radosevich, Kohn, St. Cyr, Vargas.

Girls High Jump

3) Elizabeth Liu – Guilderland, 5) Olivia Hilton – Guilderland, 6) Lindsay Farmer – Bethlehem, 6) Pranjal Yadav – Shaker, 6) Anabelle Vasquez – Shaker, 13) Hailey Blake – Colonie, 14) Emma Rivers – Bethlehem.

Boys High Jump

2) Ryan Buskey – Colonie, 3) Nick Malette – Colonie, 5) Camryn Curet – Colonie, 7) Ethan Langer – Shaker, 11) Edward Xu – Shaker, 15) Christian Revai – Bethlehem, 15) Taj Burnett – Guilderland.

Girls Pole Vault

4) Aliyah Famodu – Guilderland, 5) Claire Romania – Shaker, 8) Jordan Ross – Shaker, 9) Izzy Trimarchi – Colonie, 10) Angelina Reish – Guilderland.

Boys Pole Vault

4) Justin Santiago – Shaker, 5) Nathan Fazzone – Shaker, 8) Tyler O’Donnell – Shaker, 9) Nicholas Mastropietro – Colonie, 14) Micah Colling – Colonie.

Girls Long Jump

1) Tatum Cramer – Guilderland, 4) Camella Douglas – Bethlehem, 5) Kirsten Barnhart – Guilderland, 12) Kamira Medford – Shaker, 13) Claire Gordon – Shaker, 15) Audrey Martin – Colonie, 16) Naomi Gaddy – Colonie, 17) Sophie Lauenstein – Bethlehem.

Boys Long Jump

8) Dylan Fox – Colonie, 9) Scott Randall – Shaker, 11) Ahmad Ramay – Shaker, 12) Jordan Goddard – Colonie, 14) William Bogue – Guilderland, 21) Vinny Cosenza – Guilderland.

Girls Triple Jump

1) Lindsay Farmer – Bethlehem, 2) Tatum Cramer – Guilderland, 3) Kadija Sano – Guilderland, 4) Olivia Hilton – Guilderland, 10) Kamira Medford – Shaker, 16) Audrey Martin – Colonie, 17) Samai Miller – Shaker, 19 Trinity Abraham – Colonie.

Boys Triple Jump

2) Dylan Fox – Colonie, 5) Malachi Moore – Shaker, 8) Langston Threatte – Guilderland, 9) Dominic Corey – Shaker, 13) Jack Larson – Guilderland.

Girls Discus Throw

2) Lauren Schrom – Shaker, 3) Sara Baker – Guilderland, 5) Kalea Graves – Colonie, 6) Shantavia Craft – Colonie, 7) Audrey Bowerman – Bethlehem, 8) Calliegh Del Pazzo Guilderland, 9) Katie Huang – Bethlehem, 17) Lamies Hassan – Shaker.

Boys Discus Throw

4) Erik Adams – Colonie, 8) Mack Mahoney – Shaker, 9) Marvin Larios – Shaker, 14) Brendan Marton – Bethlehem, 17) Aidan Cleary – Colonie.

Girls Shot Put

1) Kadija Sano – Guilderland, 4) Audrey Bowerman – Bethlehem, 6) Olivia Poveda – Guilderland, 7) Kalea Graves – Colonie, 8) Katie Huang – Bethlehem, 9) Lamies Hassan – Shaker, 12) Lauren Schrom – Shaker, 14) Nia Banks – Colonie.

Boys Shot Put

6) Anthony Schrom – Shaker, 9) Aidan Cleary – Colonie, 11) Erik Adams – Colonie, 14) Nicholas Palladino – Shaker, 15) Brendan Marton – Bethlehem, 17) Sean Guynup – Guilderland, 18) Dillon O’Brien – Guilderland, 19) Ronan Norton – Guilderland.

Women – Team Total Score

1) Guilderland 183

2) Saratoga 146

3) Shenendehowa 72

4) Shaker 40.4

5) Niskayuna 38.2

6) Bethlehem 35.2

7) Ballston 30

8) Columbia 22.2

9) Colonie 14

10) Schenectady 6

11) Albany 2

Men – Team Total Score

1) Shenendehowa 141

2) Saratoga 135

3) Albany 79.5

4) Colonie 76.5

5) Columbia 45

6) Shaker 27

6) Albany 27

8) Guilderland 19

9) Niskayuna 15

10) Bethlehem 11

11) Ballston 10

12) Schenectady 3

