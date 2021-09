COLONIE – The 18th Annual Crossings 5k Challenge to benefit the Colonie Youth Center programs and scholarships kicked off Sept. 26 behind the Rudy A. Ciccotti Family Recreation Center on Aviation road in Colonie.

Spotlight Photos by John and Juliette McIntyre

Here are the results from the race:

********** MALE 5K OVERALL RESULTS ***********

Place Bib Name Age City St Nettime Guntime

1 4048 Anthony Giuliano 42 Niskayuna NY 16:41 16:41

2 2342 Devon Sedwick 30 Latham NY 18:11 18:11

3 4079 Justin Kirby 29 Albany NY 18:45 18:46

********** FEMALE 5K OVERALL RESULTS ***********

Place Bib Name Age City St Nettime Guntime

1 4051 Mary Greagan 25 Selkirk NY 21:30 21:37

2 4004 Leah Andrianos 32 Minoa NY 22:47 22:50

3 4075 Jennifer Jones 37 Albany NY 23:14 23:22

* MALE 5K AGE GROUP: 1 – 14 (Awarding 3 on NET TIME, Showing up to 4) *

Place Bib Name Age City St Guntime Nettime

1 4083 Destin Liu 11 Cohoes NY 21:34 21:34

2 4087 Jackson Majewski 10 Glenville NY 23:30 23:17

3 2319 Connor Higgins 12 Cohoes NY 25:49 25:47

4 4039 Ben Donaldson 11 Slingerlands NY 28:38 28:28

* FEMALE 5K AGE GROUP: 1 – 14 (Awarding 3 on NET TIME, Showing up to 4) *

Place Bib Name Age City St Guntime Nettime

1 4114 Tess Novack 14 Clifton Park NY 29:40 29:20

2 2326 Lila Kot 11 East Greenbush NY 30:28 30:24

3 2328 Olivia Denovo 11 East Greenbush NY 32:15 32:11

4 4139 Grace Russell 9 Latham NY 32:58 32:42

* MALE 5K AGE GROUP: 15 – 19 (Awarding 3 on NET TIME, Showing up to 4) *

Place Bib Name Age City St Guntime Nettime

1 4064 Matthew Heinze 15 Latham NY 21:22 21:22

2 4144 Jameson Senecal 15 Clifton Park NY 25:45 25:35

3 4115 Henry Odonnell 15 Latham NY 27:51 27:40

4 2337 Paul Nieves 19 Troy NY 32:41 32:25

* FEMALE 5K AGE GROUP: 15 – 19 (Awarding 3 on NET TIME, Showing up to 4) *

Place Bib Name Age City St Guntime Nettime

1 4069 Abby Jeffers 15 Clifton Park NY 26:12 25:54

2 4007 Christa Bailey 19 Albany NY 26:12 26:12

3 4119 Ashley Pechulis 15 Niskayuna NY 27:10 26:48

4 4054 Madeline Green 16 Latham NY 31:24 31:15

* MALE 5K AGE GROUP: 20 – 29 (Awarding 3 on NET TIME, Showing up to 4) *

Place Bib Name Age City St Guntime Nettime

1 2350 Cody Brozowski 29 Melrose NY 20:03 20:03

2 2322 Kevin Lupo 29 Malta NY 21:40 21:39

3 4005 Max Austin 22 Troy NY 21:46 21:42

4 2347 Warren Pearson 27 Albany NY 22:46 22:42

* FEMALE 5K AGE GROUP: 20 – 29 (Awarding 3 on NET TIME, Showing up to 4) *

Place Bib Name Age City St Guntime Nettime

1 4162 Bailei Tetrault 28 Cohoes NY 24:30 24:13

2 4107 Amanda Myott 28 Stillwater NY 24:56 24:39

3 4099 Carolina Medina 25 Colonie NY 26:41 26:34

4 4112 Jane Ni 27 Albany NY 29:56 29:45

* MALE 5K AGE GROUP: 30 – 39 (Awarding 3 on NET TIME, Showing up to 4) *

Place Bib Name Age City St Guntime Nettime

1 4148 Joe Sgarlata 34 Glenville NY 19:49 19:48

2 4133 Jimmy Richburg 32 Minoa NY 21:45 21:42

3 4046 Nick Giesse 32 Schenectady NY 22:53 22:31

4 4065 Kris Hildenbrandt 30 Schenectady NY 23:44 23:40

* FEMALE 5K AGE GROUP: 30 – 39 (Awarding 3 on NET TIME, Showing up to 4) *

Place Bib Name Age City St Guntime Nettime

1 2320 Amy Haas 37 Menands NY 24:05 23:51

2 4059 Stephanie Havens 36 Delmar NY 25:03 24:52

3 4028 Kaitlyn Chirico 33 Cohoes NY 25:27 25:14

4 4161 Marcy Terry 38 Voorheesville NY 25:39 25:22

* MALE 5K AGE GROUP: 40 – 49 (Awarding 3 on NET TIME, Showing up to 4) *

Place Bib Name Age City St Guntime Nettime

1 4003 Jojo Altobello 43 Green Island NY 19:38 19:38

2 4160 Saurabh Tendulkar 45 Latham NY 23:40 23:30

3 2324 Joe Tumonis 42 Slingerlands NY 25:32 25:15

4 4061 Andrew Heck 42 Niskayuna NY 25:47 25:30

* FEMALE 5K AGE GROUP: 40 – 49 (Awarding 3 on NET TIME, Showing up to 4) *

Place Bib Name Age City St Guntime Nettime

1 4081 Joleen Kuemmel 41 Waterford NY 23:33 23:30

2 4033 Tammy Cumo 43 Slingerlands NY 24:54 24:16

3 4151 Elissa Smith 43 Menands NY 24:25 24:20

4 4131 Carleen Reid 44 Latham NY 28:11 27:59

* MALE 5K AGE GROUP: 50 – 59 (Awarding 3 on NET TIME, Showing up to 4) *

Place Bib Name Age City St Guntime Nettime

1 4154 Steven Spuck 54 Albany NY 23:10 23:04

2 4092 Gene Martin 54 Delmar NY 24:23 24:18

3 4082 Todd Lasher 58 Albany NY 25:15 25:15

4 4157 Jonathan Stevens 53 Schenectady NY 26:09 26:00

* FEMALE 5K AGE GROUP: 50 – 59 (Awarding 3 on NET TIME, Showing up to 4) *

Place Bib Name Age City St Guntime Nettime

1 4027 Michele Celello 54 East Greenbush NY 31:19 31:01

2 2325 Suzanne Alterman 53 Halfmoon NY 31:40 31:30

3 4021 Karen Cahill 58 Troy NY 33:27 32:45

4 4090 Jennifer Maloney 50 Cohoes NY 35:06 34:47

* MALE 5K AGE GROUP: 60 – 69 (Awarding 3 on NET TIME, Showing up to 4) *

Place Bib Name Age City St Guntime Nettime

1 2315 Alan Bowman 63 Niskayuna NY 24:27 24:22

2 4110 Michael Nelson 63 Schenectady NY 24:40 24:38

3 4137 William Rucinski 63 Latham NY 25:16 25:10

4 4018 David Brickman 63 Albany NY 26:25 26:20

* FEMALE 5K AGE GROUP: 60 – 69 (Awarding 3 on NET TIME, Showing up to 4) *

Place Bib Name Age City St Guntime Nettime

1 4093 Pat Matthewd 67 Watervliet NY 32:14 32:02

2 2333 Kathleen Washburn 64 Watervliet NY 32:51 32:40

3 4096 Theresa McSweeney 64 Loudonville NY 36:36 36:15

4 4035 Donna Davidson 66 Albany NY 39:28 38:45

* MALE 5K AGE GROUP: 70 – 99 (Awarding 3 on NET TIME, Showing up to 4) *

Place Bib Name Age City St Guntime Nettime

1 2331 Paul Forbes 71 Colonie NY 37:51 37:09

2 2341 Lonnie Clar 81 Loudonville NY 53:27 52:34

* FEMALE 5K AGE GROUP: 70 – 99 (Awarding 3 on NET TIME, Showing up to 4) *

Place Bib Name Age City St Guntime Nettime

1 4130 Karen Reichl 72 Albany NY 49:32 48:45

2 2340 Suzana Clar 79 Loudonville NY 53:29 52:30

3 4077 Diane Kenific 71 Albany NY 53:58 53:08